عمر جابر يغيب ثلاثة أسابيع بسبب الإصابة

الأحد، 09 فبراير 2020 - 19:47

كتب : عاطف شادي

عمر جابر مع بيراميدز أمام الأهلي

أعلن الجهاز الطبي لفريق بيراميدز عن تشخيص إصابة عمر جابر، ليتأكد غيابه لمدة ثلاثة أسابيع.

عمر جابر غادر مباراة الأهلي وبيراميدز مصابا في الدقيقة الـ39 من الشوط الأول.

وأجرى عمر جابر فحوصات طبية شاملة أثبتت إصابته بتمزق في الترقوة.

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وسيغيب عمر جابر عن الملاعب لمدة ثلاثة أسابيع على أقصى تقدير، حسبما أعلن الجهاز الطبي لـ بيراميدز.

ووضع الجهاز الطبي برنامجا علاجيا وتأهيليا لعمر جابر على أمل تجهيزه للمباريات المقبلة في الدوري وكأس الكونفدرالية الأفريقية.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس على سلم ترتيب الدوري برصيد 26 نقطة من 16 مباراة.

ويستعد بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب يوم الثلاثاء المقبل في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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