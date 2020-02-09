بثنائية أحمد ياسر ريان.. تعادل بين الجونة والحدود

الأحد، 09 فبراير 2020 - 18:53

كتب : FilGoal

الجونة

تعادل فريق حرس الحدود مع الجونة بهدفين لكل فريق، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ17 للدوري المصري.

ووصل الحدود إلى النقطة 19 في المركز العاشر بجدول ترتيب الدوري المصري، وهو عدد النقاط نفسه الذي يمتلكه الجونة في المركز الـ11.

تقدم حرس الحدود في الدقيقة 38 من ركلة جزاء سجلها مصطفى جمال.

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ثم تعادل الجونة من ركلة جزاء أيضا في الدقيقة 40 سددها أحمد ياسر ريان.

وعاد الحدود ليتقدم مرة ثانية في الدقيقة 49 بهدف سجله عبد الرحمن خالد، قبل أن يتعادل أحمد ياسر ريان مرة أخرى للجونة في الدقيقة 54.

ووصل أحمد ياسر إلى هدفه رقم 4 مع الجونة في الدوري هذا الموسم.

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