هزيمة جديد مع جاتوزو.. نابولي يسقط أمام ليتشي

تلقى نابولي الهزيمة التاسعة له في الدوري الإيطالي هذا الموسم أمام الصاعد حديثا ليتشي، بثلاثية مقابل هدفين في الجولة الـ23 من المسابقة.

وتجمد رصيد نابولي عند النقطة 30 في المركز الـ11 بجدول ترتيب الدوري الإيطالي، بينما ارتفع رصيد ليتشي إلى النقطة 22 في المركز الـ17.

تقدم ليتشي في الدقيقة 29 عن طريق جيانيوسا لابادولا بعد متابعة للكرة داخل منطقة الجزاء.

ثم تعادل نابولي في الدقيقة 48 بهدف سجله أركاديوش ميليك.

وعادل ليتشي مرة أخرى للتقدم في الدقيقة 61 عن طريق لابدولا الذي سجل هدفه الثاني في المباراة.

وأكمل ماركو مانكوسو ثلاثية ليتشي في شباك نابولي في الدقيقة 82.

قبل أن يقلص نابولي الفارق في الدقيقة 90 عن طريق جوزيه كاليخون.

لتكون هذه الهزيمة هي الخامسة للمدرب جينارو جاتوزو مع نابولي في مختلف البطولات.

video:1

طالع أيضا:

مدافع الترجي يغيب عن مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يؤكد أن القمة في 24 فبراير

بين استهداف الصدارة والعودة للحياة.. دربي غضب بين إنتر وميلان

تأجيل مباراة سيتي ووست هام

الاتحاد يجمد مستحقات لاعبيه