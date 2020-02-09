في الدرجة الثانية - البنك الاهلي يتصدر والألومنيوم يتعثر في مجموعة الصعيد

انتهت مباريات الجولة 14 من دوري الدرجة الثانية عن مجموعة الصعيد، وتواصل السراع العنيف على مراكز المقدمة.

المنيا تعادل في مباراة مثيرة أمام ضيفه بني سويف بهدفين لكل طرف.

وأدار المنيا فنيا طارق السكران المدير الفني الجديد بعد استقالة طارق السيد.

ليرفع الألومنيوم رصيده إلى 29 نقطة في المركز الثاني. ورفع المنيا رصيده إلى 16 نقطة في المركز التاسع.

وفاز البنك الأهلي على ضيفه الفيوم بهدف دون رد من تسجيل عمرو عزت من ركلة جزاء، ليصل إلى 7 أهداف في المسابقة هذا الموسم.

ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 31 نقطة، فيما توقف رصيد الفيوم عند 14 نقطة في المركز العاشر.

وتعادل سوهاج أمام ضيفه بترول أسيوط بهدف لكل طرف.

ليرفع سوهاج رصيده إلى 16 نقطة في المركز الثامن، ويرفع بترول أسيوط رصيده إلى 18 نقطة في المركز السابع.

كما فاز شبان قنا على ضيفه الإعلاميين بهدف دون رد من تسجيل إبراهيم حسن في متابعة لركلة جزاء ضائعة.

ليرفع شبان قنا رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع. ويتجمّد رصيد الإعلاميين عند 18 نقطة في المركز السادس.

وأخيرا خسر طهطا على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد أمام ديروط.

ليرفع ديروط رصيده إلى 8 نقاط في المركز 11، ويتجمّد رصيد طهطا عند 4 نقاط في المركز 12 دون أي انتصار حتى اللحظة.

طالع أيضا:

مدافع الترجي يغيب عن مباراة الزمالك

اتحاد الكرة يؤكد أن القمة في 24 فبراير

بين استهداف الصدارة والعودة للحياة.. دربي غضب بين إنتر وميلان

تأجيل مباراة سيتي ووست هام

الاتحاد يجمد مستحقات لاعبيه