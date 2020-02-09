غريب يجيب.. هل ينزع "الشارة" من رمضان لصلاح في طوكيو؟

أجاب شوقي غريب المدير الفني للمنتخب الأولمبي عن إمكانية نزع شارة قيادة الفريق من رمضان صبحي، ومنحها لمحمد صلاح، حال استدعاء الأخير للقائمة المشاركة في أولمبياد طوكيو.

قال غريب عبر برنامج "نمبر وان" في قناة (النهار) "لا أريد استباق الأحداث، لكل مقام مقال، ولكل حادث حديث، لا أريد الانشغال بأمر، أنا قادر على كيفية إدارته، لماذا أشغل بالي به؟".

وأضاف "اخترت رمضان صبحي قائدا للمنتخب الأولمبي، لأنه أقدم لاعب وقائد للفريق منذ كان منتخبا للناشئين ثم الشباب تحت قيادة معتمد جمال، لن أفتح موضوعات بها مشكلة".

وعن إمكانية استدعاء صلاح للقائمة المشاركة في دورة طوكيو، قال شوقي غريب "القائمة الأولية تضم 50 لاعبا، لا يمكن إغفال صلاح كأحد نجوم العالم، ولاعب مصري في محفل دولي كبير، يشارك به نجوم اللعبة، فهو المحفل الثاني بعد كأس العالم، والأول من حيث نسب المشاهدة في ظل متابعة كافة المسابقات الأولمبية بمختلف الألعاب".

وأشار "يورجن كلوب قال إن مدرب المنتخب المصري لم يقم باختيار صلاح، لذا قلت إن صلاح سيكون على رأس القائمة ليس ردا على المدرب الألماني، ولكن ليكون معلوما أن صلاح في تفكيرنا كلاعب ونجم كبير".

واستطرد المدير الفني للمنتخب الأولمبي "لم يحدث تواصل بيني وبين محمد صلاح، لابد أن تكون الرغبة متقابلة، تواجده معنا يجعل الهدف يعلو، لا نستهدف التمثيل المشرف، بل المنافسة على ميدالية أولمبية، وتأكيد ما تحقق في البطولة التي أقيمت في مصر".

وأكد شوقي غريب في ختام تصريحاته "لا يمكن استدعاء لاعب لا يشارك مع المنتخب الأول أو ناديه، هذا عامل مهم لتقوية الفريق، إذا قمت باستدعاء لاعب لا يشارك مع المنتخب سيبدو للإعلام أنه صراعا مع مدرب المنتخب الأول، هذا ينطبق على أحمد حجازي أو غيره من اللاعبين".

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