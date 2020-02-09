بيل وإيسكو يقودان ريال مدريد أمام أوساسونا

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد التشكيل الأساسي لمواجهة أوساسونا بقيادة جاريث بيل وإيسكو.

ويحل ريال مدريد ضيفا على أوساسونا ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري الإسباني.

وجاء تشكيل ريال مدريد الأساسي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كاربخال - سرجيو راموس - رافائيل فاران - فيرلاند ميندي.

الوسط: لوكا مودريتش - كاسيميرو - فيدي فالفيردي - إيسكو - جاريث بيل.

الهجوم: كريم بنزيمة

وينفرد ريال مدريد بصدارة الدوري برصيد 49 نقطة بعد 22 جولة وبفارق 3 نقاط عن برشلونة.

أما أوساسونا ففي المركز الـ12 برصيد 28 نقطة.

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