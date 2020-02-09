في الدرجة الثالثة – بعد العودة لنبروه.. الدوماني لـ في الجول: لست مدرب أكل عيش

عزم عبد اللطيف الدوماني نجم الزمالك السابق ومدرب نادي اتحاد نبروه على العمل الجاد لمساعدة فريقه على الصعود إلى الدرجة الثانية.

وقال الدوماني في تصريحات لـ FilGoal.com بعد عودته لتدريب فريق اتحاد نبروه: "لست مدرب أكل عيش. سبق لي وصعدت بأربع أندية من الدرجة الثالثة إلى الثانية".

وأوضح "صعدت مع أندية سمنود، وبني عبيد، وبيلا، ودمياط. طالما كنت مستقرا في الأندية التي أتولاها ولا أرحل في منتصف الموسم".

الدوماني أكمل "رحيلي المتكرر عن الأندية هذا الموسم فقط له أسبابه، وهي ترجع لضعف الإمكانيات المادية".

نجم الزمالك السابق أتبع "لم أرحل عن دمياط بمفردي، ولكن تواصل أحمد أبو ضحى المشرف على الكرة بنادي نبروه مع رئيس نادي دمياط محمد أبو جنبة، ووافق رئيس نادي دمياط على رحيلي بسبب موقف دمياط المستقر في الجدول، وابتعاده في التوقيت ذاته عن الصعود".

وأتم "إذا لم يكن رئيس دمياط يوافق على رحيلي، كنت سأستمر في دمياط".

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