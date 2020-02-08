إنتر يدعم الصين ضد فيروس كورونا في دربي ميلانو

السبت، 08 فبراير 2020 - 11:56

كتب : FilGoal

قميص إنتر ورسالة دعم للصين

يدعم نادي إنتر الإيطالي مدينة ووهان الصينية في دربي ميلانو برسالة للشعب الصيني ضد فيروس كورونا.

يلتقي إنتر مع ميلان مساء غدا الأحد في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وتظهر شارة دعم على قمصان الفريق كُتب عليها باللغة الصينية "تحيا الصين، اليوم ودائما سويا كفريق، تحيا ووهان".

أخبار متعلقة
بسبب فيروس كورونا – تجميد نشاط كرة القدم في الصين لأجل غير مسمى اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: لدينا مخاوف جدية بشأن انتشار فيروس كورونا فيروس كورونا يتسبب في تأجيل بطولة جديدة في آسيا اليابان: لا نية لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا فيروس كورونا يتسبب في نقل مباريات الفرق الصينية بدوري أبطال آسيا

وكان ستيفان زيهانج مالك النادي الإيطالي تبرع بـ 300 ألف قناع طبي للمدينة في الأيام الماضية.

وتأجل بداية الدوري الصيني لآجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما أعلن الاتحاد الآسيوي عن عدم إقامة مباريات أول 3 جولات من دوري الأبطال في الصين.

الأمر لم يتوقف في الصين بل تم تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات بسبب تفشي فيروس كورونا والمفترض إقامة البطولة في تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

اقرأ أيضا

رئيس الزمالك عن السوبر الإفريقي: ما فعلته لم يحدث في التاريخ أبدا

سكاي تكشف موقف ميسي من برشلونة رغم الخلاف مع أبيدال

أس: جوارديولا يرغب في انتداب مدافع جديد من بلباو

تقارير: أحمد أحمد وعد بإقامة نهائي إفريقيا في المغرب

حكاية أكبر نتيجة في تاريخ دربي ميلانو

موسيماني يطالب بتطبيق تقنية الفيديو في دوري الأبطال

فيروس كورونا الصين إنتر دربي ميلانو
نرشح لكم
أخر الأخبار
الأهلي: رمضان صبحي في اللمسات الأخيرة من برنامجه التأهيلي 28 دقيقة | الدوري المصري
أياكس يعلن عودة دالي بيلند 33 دقيقة | أوروبا
هاني زادة: سيد عبد الحفيظ أراد اللعب في الزمالك والإصابة منعته 38 دقيقة | الدوري المصري
إنتر يدعم الصين ضد فيروس كورونا في دربي ميلانو 54 دقيقة | أوروبا
رئيس ريال سوسيداد: ويليان جوزيه لـ برشلونة؟ لم نخض أي نقاش مع أحد ساعة | أوروبا
عبد الواحد السيد: الحضري أفضل حارس في جيلي.. هكذا استقبلته في الزمالك ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك