إنتر يدعم الصين ضد فيروس كورونا في دربي ميلانو

يدعم نادي إنتر الإيطالي مدينة ووهان الصينية في دربي ميلانو برسالة للشعب الصيني ضد فيروس كورونا.

يلتقي إنتر مع ميلان مساء غدا الأحد في الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

وتظهر شارة دعم على قمصان الفريق كُتب عليها باللغة الصينية "تحيا الصين، اليوم ودائما سويا كفريق، تحيا ووهان".

وكان ستيفان زيهانج مالك النادي الإيطالي تبرع بـ 300 ألف قناع طبي للمدينة في الأيام الماضية.

وتأجل بداية الدوري الصيني لآجل غير مسمى بسبب تفشي وباء فيروس كورونا، كما أعلن الاتحاد الآسيوي عن عدم إقامة مباريات أول 3 جولات من دوري الأبطال في الصين.

الأمر لم يتوقف في الصين بل تم تأجيل بطولة كأس آسيا لكرة الصالات بسبب تفشي فيروس كورونا والمفترض إقامة البطولة في تركمانستان بين 26 فبراير الجاري والثامن من مارس المقبل.

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