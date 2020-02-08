المصري يعلنها: إيهاب جلال مستمر في منصبه

أعلن محمد الخولي نائب رئيس مجلس إدارة النادي المصري انتهاء الاجتماع مع إيهاب جلال المدير الفني للفريق والاتفاق على استمرار في منصبه.

إيهاب جلال خرج عقب التعادل أمام طنطا ليصرح "سأناقش استقالتي مع مجلس المصري".

ولكن لن تحدث الاستقالة الآن.

وقال محمد الخولي: "اتفقنا مع إيهاب جلال على الاستمرار في منصبه كمدير فني للفريق حتى نهاية الموسم".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "وضعنا أيدينا على بعض المشاكل التي نعاني منها مؤخرا وسنعمل على حل كافة الأمور".

وتابع "أناشد جماهير المصري بالوقوف خلف الفريق لعبور تلك المحنة".

وأكمل حديثه قائلا: "هذا هو وقت مساندة جماهير المصري للفريق والجهاز الفني".

جلال تولى تدريب النادي المصري في شهر ديسمبر لعام 2018. وقاد الفريق في 46 مباراة بين الدوري والكأس والكونفدرالية الإفريقية. فاز في 21 منهم، فيما خسر 10 مباريات وتعادل في 15 آخرين.

المصري تعادل مع طنطا بهدفين لكل فريق في الجولة الـ 16 من الدوري المصري.

التعادل رفع رصيد المصري للنقطة الـ17 في المركز الـ12، فيما ارتفع رصيد طنطا للنقطة الـ14 في المركز الـ16. نتيجة ظهر تأثيرها السلبي على كلا المدربين عقب اللقاء من خلال تعبيراتهم.

ويستعد المصري لمواجهة وادي دجلة يوم الإثنين المقبل في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

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