روما يعاني.. موسى بارو يقود بولونيا للقفز 5 مراكز في الدوري الإيطالي

السبت، 08 فبراير 2020 - 00:06

كتب : FilGoal

موسى بارو - ريكاردو أورسوليني - بولونيا - روما - الدوري الإيطالي

تتواصل معاناة روما منذ بداية 2020، بعدما تكبدوا الهزيمة الخامسة من أصل 8 مباريات حتى الآن في جميع المسابقات.

فيما حقق بولونيا الفوز الثالث على التوالي في الدوري الإيطالي وسجل فوزا على ملعب الأولمبيكو في افتتاح الجولة الـ 23 بنتيجة 3-2.

بولونيا وصل للنقطة 33 قفز بها للمركز السادس بعدما كان في المركز العاشر، فيما توقف رصيد روما عند 39 نقطة في المركز الخامس.

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المباراة شهدت عودة الصربي سينيسا ميهايلوفيتش للتواجد على مقاعد بولونيا الفنية عقب إتمامه لمرحلة جديدة في العلاج من سرطان الدم.

الإيطالي ريكاردو أورسوليني تقدم لـ بولونيا بالهدف الأول في الدقيقة 16 مستفيدا من عرضية الجامبي موسى بارو.

هدف شهد خطئًا من الإنجليزي كريس سمولينج الذي ترك الكرة العرضية تمر ليجدها الإيطالي الشاب مودعا إياها في الشباك.

وفي الدقيقة 22 عاد روما في اللقاء بهدف عكسي من ستيفانو دينسويل بالخطأ في مرماه.

موسى بارو واصل تألقه وسجل الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 26، تسديدة مقوسة من على يسار منطقة الجزاء ارتطمت بمدافع روما وسكنت أقصى الزاوية اليمنى للحارس باو لوبيز.

في الشوط الثاني تكفل بارو بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 51 مراوغة لمانشيني ومن ثم سمولينج والتسديد على يمين لوبيز نتج عنه الهدف الثالث.

هدف ثالث للوافد الجديد لبولونيا والقادم من أتالانتا في المباراة الرابعة له بقميص الروسوبلو.

هنريك مخيتاريان قلص الفارق لروما في الدقيقة 72 برأسية بعد عرضية من البديل البرازيلي برونو بيريز.

حاول لاعبو روما خطف هدف التعادل لكن براين كريستانتي عقّد الأمور بعدما تعرض للطرد المباشر في الدقيقة 80 وأكمل الذئاب اللقاء بـ 10 لاعبين حتى نهايته.

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