وكيله: أبو جبل تلقى عرضا من السعودية.. اتفقنا على عدم مناقشته لمصلحة الزمالك

كشف سيد مرعي وكيل اللاعبين تلقي محمد أبو جبل حارس مرمى الزمالك عرضا من الدوري السعودي خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وقال سيد مرعي: "كان هناك عرضا من السعودية في يناير من أجل أبو جبل".

وأضاف في تصريحاته عبر قناة الزمالك "أتفقنا على عدم مناقشة العرض نهائيا لمصلحة الزمالك ولمصلحة الحارس نفسه".

وتابع "العرض جاء في الفترة التي شهدت بداية عودة أبو جبل لمستواه وحراسة مرمى الزمالك".

وأتم "تواجد أكثر من حارس مميز في الزمالك يُفيد الفريق".

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وشارك أبو جبل في 11 مباراة هذا الموسم واهتزت شباكه 5 مرات.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإسماعيلي يوم الأحد في الجولة الـ 17 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بينما الإسماعيلي في المركز التاسع بـ 21 نقطة من 16 مباراة.

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