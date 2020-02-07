مصر "تقع في الفخ" وتخسر أمام المغرب في نهائي كأس إفريقيا لكرة الصالات

قبل دقيقتين من نهاية اللقاء وأثناء الوقت المستقطع، قال حسين صالح المدير الفني لمنتخب مصر "هما عملوا اللي هما عايزينه وأحنا وقعنا في الفخ" تعليقا على انزلاق أحمد "موزة" بسبب أرضية الملعب في الدقائق الأخيرة عقب تأكد خسارة المباراة النهائية.

حقق منتخب المغرب كأس الأمم الإفريقية لكرة الصالات للمرة الثانية في تاريخه على التوالي بعد تحقيق نتيجة كبيرة أمام نظيره المصري 5-0.

وضمن كلا المنتخبين التأهل لنهائيات كأس العالم التي تقام سبتمبر المقبل، المقرر إقامتها في ليتوانيا.

منتخب مصر خاض النهائي للمرة السادسة في تاريخه، بينما المنتخب المغربي النهائي الثالث له وجميعها كان أمام مصر.

وكان منتخب أنجولا قد حجز مقعد إفريقيا الثالث في كأس العالم بعد الفوز على ليبيا بنتيجة 2-0 في مباراة تحديد المركز الثالث.

مصر صاحبة الرقم القياسي في الفوز بالبطولة تاريخيا بثلاث مرات، أعوام 1996، و2000، و2004، بجانب المركز الثاني مرتان عامي 2008 و2016.

فيما حصد منتخب المغرب لقبه الثاني بعدما حققوا لقب النسخة الماضية بعد الفوز على مصر بنتيجة 3-2، ويمتلك المنتخب الليبي لقبا وحيدا عام 2008 كان على حساب مصر أيضا.

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المنتخب المغربي تقدم بعد مرور 3 دقائق من بداية اللقاء عن طريق تسديدة قوية من سعد كينا على يمين مصطفى شوبير.

الدقائق التالية من الشوط الأول شهدت ضغطا مغربيا وتصديات لمصطفى شوبير ومساهمة من القائم في منع الهدف الثاني.

وقبل 7 دقائق من نهاية الشوط الأول سجل المنتخب المغربي الهدف الثاني عن طريق عبد اللطيف فاتي.

التهديد المصري الأول لمرمى المغرب جاء بتسديدة من مارادونا مرت بجوار القائم في الدقيقة الخامسة.

وبعدها بدقيقتين سجل سفيان مسرار الهدف الثالث للمغرب انتهت معاها أحداث الشوط الأول.

ولم تتغير أحداث الشوط الأول عن الثاني، إذ سجل أنس العيان الهدف الرابع للمغرب بعد مرور 3 دقائق من بداية الشوط الثاني.

ثم أضاف كانا الهدف الخامس في الدقيقة 13 من الشوط الثاني لتصبح النتيجة 5-0 لصالح المغرب وغياب تام للهجوم المصري.

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