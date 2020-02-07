صالح موسى يكشف رسالة فيريرا "الصادمة" بعد أول مران في الزمالك.. والاتهام بـ"التفويت"

كشف صالح موسى لاعب الزمالك السابق تفاصيل رسالة وصفها بـ"الصادمة" من المدرب البرتغالي جوزفالدو فيريرا بعد أول مران له مع الفارس الأبيض.

صالح موسى انضم لـ الزمالك قادما من الإسماعيلي وحقق مع الفارس الأبيض الثنائية المحلية بقيادة فيريرا.

وتحدث صالح موسى في البداية عن كواليس انضمامه لـ الزمالك، قائلا: "ظهرت بشكل جيد جدا مع الإسماعيلي ووقتها تلقيت العديد من العروض من كافة فرق الدوري".

وأضاف خلال ظهوره عبر قناة الزمالك "تلقيت عرضا من الزمالك ومن الأهلي ومن كافة الأندية المصرية، ولكنني اخترت الزمالك. حققت أمنية حياتي بالانضمام لـ الزمالك".

ماذا عن فيريرا؟

قال صالح موسى: "بعد أول مران لـ فيريرا مع الزمالك أخبرنا أننا لا نعرف كيفية لعب كرة القدم".

وتابع "فيريرا أخبرنا بذلك خلال المحاضرة بعد أول مران. حديثه كان صادما بالنسبة لنا".

واستمر "فيريرا مدرب بشخصية قوية جدا وعمل بجد معنا ونجح في تطويرنا بشدة. الكل كان مقتنعا بقدراته".

وعن موقف ركلة الجزاء التي سددها محمود عبد المنعم "كهربا" في السوبر رغم رفض فيريرا ذلك، قال صالح موسى: "فيريرا كان رافضا بشدة تسديد كهربا لركلة جزاء السوبر وعاقبه بسبب ما فعله".

ويرى صالح موسى "يجب أن يستمع اللاعب لكلام مدربه وهذا ما يختلف بين لاعب وآخر. كهربا أخطأ فيما فعله وفيريرا عاقبه".

جمهور الزمالك

وتطرق صالح موسى للإشادة بجمهور الزمالك، قائلا: "اللعب لـ الزمالك مختلف تماما عن اللعب في أي فريق. لا معنى للخسارة عندما تلعب في فريق بحجم الزمالك".

وأشار "جمهور الزمالك يبحث عن لاعب بشخصية قوية ويعرف جيدا قيمة قميص النادي. اللعب لـ الزمالك صعب للغاية وجمهور الزمالك يختلف تماما عن أي جمهور آخر".

وأوضح "جمهور الزمالك مثقف ودائما خلف فريقه، بينما في أندية أخرى تنهال الجماهير بالهجوم على لاعبيها مع أي تعثر".

واستكمل "جمهور الزمالك يعشق الكيان وليس مجرد أنه يُشجع من ينتصر فقط".

الاتهام بـ التفويت

وروى صاحب الـ 33 عاما كواليس رحيله من مصر للمقاصة بعد الاتهام بالتفويت لـ الزمالك.

وحكى صالح موسى: "المقاصة كان يواجه الزمالك وقرر إيهاب جلال وضعي على مقاعد البدلاء قبل أن يدفع بي في آخر ربع ساعة من اللقاء".

وأضاف "كنا متقدمين 1-0 والزمالك يضغط بقوة للتعادل، وعندها وصلت الكرة لأيمن حفني فتراجعت قليلا لأنني أعرف أسلوب لعبه ولكن المدافع "مغطاش معايا" ليرفع حفني الكرة على الناحية الأخرى ويضعها مصطفى فتحي في الشباك وانتهى اللقاء 1-1".

وكشف "بعد اللقاء مباشرة تعرضت لحملة لا تصدق من الإعلام التابع لـ الأهلي. اتهموني بالتفويت والحملة كانت غير طبيعية مما جعل إدارة المقاصة تحولني لـ التحقيق".

واستدرك "ولكنني رفضت التحقيق ورفضت الغرامة التي وُقعت علي ورفضت الاستمرار في الفريق ككل".

واستشهد صالح موسى بـ "بعد ذلك بموسمين وأثناء مشاركتي مع فريق الرجاء نجحت في هز شباك الزمالك. فإذا كنت أرغب في التفويت لـ الزمالك فلماذا لم أفعل ذلك في تلك المباراة؟ سجلت والمباراة انتهت بالتعادل وفقد الزمالك نقطتين".

وأجاب صالح موسى على أسئلة الأفضل في الدوري، قائلا: "محمد أبو جبل أفضل حارس في مصر، وعلي جبر أفضل مدافع ومصطفى محمد أفضل لاعب في مصر".

وأتم "بالنسبة لأفضل مدرب أرى إن تاكيس جونياس مدرب وادي دجلة يقدم كرة قدم جيدة جدا. النتائج لا تساعده ولكنه ممتع".

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