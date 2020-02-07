سيميوني يعلن عن أنباء سارة لـ أتليتكو مدريد

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 20:00

كتب : FilGoal

دييجو سيميوني

يقترب أتليتكو مدريد من استعادة مهاجمه دييجو كوستا الغائب للإصابة منذ نوفمبر الماضي.

دييجو كوستا

النادي : أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد

أتليتكو مدريد يمر بنتائج سلبية مؤخرا، وشهدت صفوفه عددا كبيرا من لإصابات قلّصت من خيارات المدرب دييجو سيميوني.

وصرّح سيميوني في المؤتمر الصحفي السابق لمواجهة فريقه أمام غرناطة: "دييجو كوستا انضم للتدريبات هذا الأسبوع، إنه يريد العودة ومتحمس للغاية. الأطباء سيحددون متى يكون جاهزا بشكل كامل. سيكون من المميز استعادة كوستا الذي يعطينا الكثير".

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وأضاف سيميوني: "علينا التحسن والخروج من هذه الكبوة، وإظهار أننا لا نزال على قيد الحياة".

ولم يظهر كوستا بقميص أتليتكو منذ مباراة إسبانيول يوم 10 نوفمبر الماضي بسبب إصابة في الظهر.

ويعاني أتليتكو هجوميا من إصابة ألفارو موراتا، وجواو فيليكس، فيما فشلت الإدارة في استقدام إدينسون كافاني لاعب باريس سان جيرمان خلال الانتقالات الشتوية.

وينتظر أتليتكو مواجهة شرسة أمام ليفربول حامل لقب دوري أبطال أوروبا في دور الـ16 للمسابقة يوم 18 فبراير، و11 مارس.

ولم يسجل كوستا سوى هدفين مع أتليتكو هذا الموسم، في 15 مباراة لعبها.

ويحتل أتليتكو مدريد المركز السادس في الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، ويلعب أمام غرناطة غدا السبت في الجولة 23 من الدوري الإسباني.

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