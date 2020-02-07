التشرينجيتو: راموس سب أوديجارد بسبب تدخله العنيف

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 19:46

كتب : FilGoal

مارتن أوديجارد - ريال مدريد - سوسيداد

حاول مارتن أوديجارد الحفاظ على علاقته بجماهير سانتياجو برنابيو رافضا الاحتفال بهدفه في شباك ريال مدريد، لكنه أثار سيرخيو راموس في نفس المواجهة.

النرويجي الشاب شارك في مفاجأة كبرى، وأطاح رفقة ريال سوسيداد، بفريقه الأصلي ريال مدريد الذي يلعب منه معارا، من ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

برنامج "خوجونيس" الذي يُبث عبر "التشيرينجيتو"، التقطت كاميرته رد فعل سيرخيو راموس بعد تدخل قوي من أوديجارد في الدقيقة 12 من المباراة، كلّف النرويجي بطاقة صفراء.

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راموس صرخ على أوديجارد بعد المخالفة: "أوديجارد، أتغوّط على أمك العاهرة".

ولا تعد العبارة مهينة للغاية، وإنما يتم استعمالها بشكل دارج بين الناطقين بالإسبانية.

لكنها نفس العبارة التي تسببت في إيقاف دييجو كوستا لاعب أتليتكو مدريد 8 مباريات الموسم الماضي بعد أن وجّهها لـ خيسوس خيل مانزانو حكم مباراة فريقه أمام برشلونة.

أوديجارد حاول الدفاع عن نفسه بعد تدخّله مع راموس، وأخبر الحكم أنطونيو ماتيو لاهوز أنه حاول لعب الكرة ولم يقصد استهداف قدم مدافع ريال مدريد.

من جانبه، ظل راموس غاضبا من لا مبالاة أوديجارد، وتحدّث إليه في ركلة ركنية لاحقة قائلا: "اعتذر على الأقل".

ويُنتظر أن يكون راموس قائدا لـ أوديجارد بعد نهاية إعارة إلى سوسيداد.

أوديجارد (21 عاما) انضم إلى ريال مدريد عام 2015، وخاض من وقتها مباراتين فقط مع الفريق الأول، فيما قضى أغلب وقته معارا لأندية أخرى.

صانع الألعاب الأعسر لعب في صفوف هيرنفين، وفيتيسه الهولنديين، قبل أن ينفجر هذا الموسم في صفوف سوسيداد الذي استعاره من ريال مدريد لمدة موسمين.

وأشارت العديد من التقارير إلى رغبة ريال مدريد تقليص الإعارة إلى عام واحد، بعد التألق اللافت لـ أوديجارد هذا الموسم مع سوسيداد.

النجم النرويجي سجل هدف فريقه الأول في شباك ريال مدريد مساء الخميس، ورفض الاحتفال أمام فريقه القديم المستقبلي.

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