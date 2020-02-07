رئيس بايرن يرد على تقارير التعاقد مع رونالدو

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 19:24

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس

نفى هيربرت هاينر رئيس نادي بايرن ميونيخ، نية ناديه التعاقد مع البرتغالي كريستيانو رونالدو في الصيف المقبل.

وصرّح هيربرت" "الصحافة تطرح العديد من الأسماء بالطبع، وهذا مفهوم".

وأضاف في تصريحاته عبر صحيفة "TZ" الألمانية: "لكن رونالدو متقدّم في العمر للغاية بالنسبة لنا".

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رونالدو (35 عاما) يلعب في يوفنتوس منذ مطلع الموسم الماضي، وسجّل معه 70 هدفا في 50 مباراة.

ويتصدر بايرن الدوري الألماني برصيد 42 نقطة، رغم بدايته المتعثرة التي أطاحت بـ نيكو كوفاتش من تدريب الفريق.

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