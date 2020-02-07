بيرلو: أشك في قدرة ميلان على التأهل لدوري الأبطال.. وهذا الفارق بين قطبي ميلانو

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 19:11

كتب : FilGoal

هاكان تشالهانوجلو - ميلان - فيرونا

كشف الإيطالي أندريا بيرلو الفوارق بين فريقي ميلان وإنتر قبل مباراة الدربي بين الفريقين في إطار الجولة الـ 23 من الدوري الإيطالي.

بيرلو سبق له ارتداء قميص القطبين، لكنه ظل رفقة ميلان لمدة 10 مواسم خاض خلالها 401 مباراة وتُوج بأكثر من لقب أبرزها لقبي دوري أبطال أوروبا.

مايسترو الكرة الإيطالية السابق قال في تصريحات لصحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "عندما تنظر في وسط الملعب، إسماعيل بن ناصر موهوب للغاية ومن أفضل لاعبي الدوري الإيطالي الآن، في إنتر يمتلك مارسيلو بروزوفيتش اليد العليا لأنه لعب نهائي كأس العالم مع كرواتيا، هذا من أجل توضيح الفارق بين الفريقين الآن".

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وتابع "ثيو هيرنانديز أفضل من المتوقع وبإمكانه التطور أكثر، رافائيل لياو ما زال لاعبا شابا وأنا متأكد من أن زلاتان إبراهيموفيتش سوف يزيل الركود التي تراه أحيانا في المباريات".

وأضاف "هاكان تشالهان أوجلو موهوب لكنه لا زال دون أدوار محددة، وليس واضحا أن يلعب، لوكاس باكيتا يمر بنفس الأمر ويحتاج لإيجاد مركز في ظل مقارنته بـ كاكا".

وأكمل "ميلان يفتقد للاعبين أصحاب الشخصية وأشك في قدرة الفريق على التأهل لدوري أبطال أوروبا، أتالانتا هو الأقرب".

كما تطرق بيرلو للحديث عن مشاكل الفريق الإدارية مواصلا "هذا ناد مختلف تماما عن ميلان القديم، باولو مالديني وزفونيمير بوبان يبذلان ما في وسعهما بعدما وقعا مع اللاعبين الذين يمكن الحصول عليهم، خاصة مع عدم وجود نفس القدرات المالية مثل الماضي".

وأردف "أعتقد أن مالديني وبوبان حققوا نتائج جيدة في لحظة حساسة وهم الأشخاص المناسبون للتعافي ببطء، الأمر نفسه ينطبق على ستيفانو بيولي، الذي يقدم أقصى ما لديه لمنح هذا الفريق هوية. لطالما أحببت بيولي كشخص أيضا".

وأتم "أفضل مثال على ميلان هو فريق يوفنتوس الخاص بي (عقب انتقاله في 2011)، والذي أجرى عدة صفقات مُحددة في كل صيف".

يوفنتوس منذ ذلك الحين هيمن على الكرة الإيطالية محققا لقب الدوري الإيطالي 8 مرات متتالية.

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