جوارديولا: رحيم مُصاب في أوتار الركبة.. لا أعرف إذا كان متاحا أمام مدريد أم لا

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 18:15

كتب : FilGoal

رحيم سترلينج - مانشستر سيتي - الصورة من ليكيب

لا يعرف بيب جوارديولا المدير الفني لفريق مانشستر سيتي هل سيكون قادرا على الاستعانة بخدمات الإنجليزي الدولي رحيم ستيرلينج أمام ريال مدريد أم لا.

مانشستر سيتي أعلن غياب رحيم عن لقاء وست هام بسبب الإصابة، إلا أنه من الواضح استمرار غيابه لفترة أطول من لقاء يوم الأحد المقبل.

وقال جوارديولا: "رحيم تعرض لإصابة في أوتار الركبة".

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وأضاف في تصريحاته مع الموقع الرسمي لناديه "سنرى ما سيحدث. سيستغرق غيابه عدة أسابيع".

وتابع "سنرى موقفه من لقاء ريال مدريد. لا أعرف في الوقت الحالي".

وأكمل حديثه قائلا: "إنها مشكلة. كانت نفس المشكلة التي عانى منها جوندوجان لمدة 6 أشهر في عامه الأول، وعانى منها لابورت هذا العام. سنرى ما سيحدث مع رحيم".

ويستعد مانشستر سيتي لمواجهة ريال مدريد في دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا في الـ 26 من شهر فبراير الجاري.

صاحب الـ 25 عاما شارك في 35 مباراة هذا الموسم ونجح في تسجيل 30 هدفا وصنع 5.

وتطرق جوارديولا للحديث عن العائد من الإصابة لوري ساني، قائلا: "ساني يتدرب معنا الآن ولكن حينما تعاني من إصابة لمدة 6 أشهر يجب عليك استعادة الإيقاع والثقة في جسدك وركبتك أولا".

وأوضح "إصابة الركبة ليست مثل إصابة الكاحل والعضلات. ساني خضع لجراحة مثالية وتعافى بشكل جيد للغاية ولكنه لا يزال يحتاج للوقت".

ويواجه مانشستر سيتي نظيره وست هام يوم الأحد في الجولة الـ 26 من الدوري الإنجليزي.

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