تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي، حضوره مواجهة الفريق المرتقبة أمام الزمالك في الدوري المصري.

الأهلي يستقبل الزمالك يوم 24 فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك:

"إذ استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة، فإن نيتي إن شاء الله أحضر الماتش وأستمتع مع الجمهور".

ولم يسبق لـ آل الشيخ حضور مباراة للأهلي باستثناء المواجهة الودية أمام أتليتكو مدريد في ديسمبر 2017.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 13 انتصارا. فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويتبارى الأهلي والزمالك مرتين في ظرف 4 أيام، على لقب السوبر أولا في العشرين من فبراير، قبل أن يلتقيا ضمن منافسات الدوري في القاهرة يوم 24 من الشهر نفسه.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم وجود نية لتأجيل مباراة الدوري بين الفريقين.

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