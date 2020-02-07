تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري

الجمعة، 07 فبراير 2020 - 01:02

كتب : FilGoal

محمود الخطيب - تركي آل الشيخ

أعلن تركي آل الشيخ الرئيس الشرفي للأهلي، حضوره مواجهة الفريق المرتقبة أمام الزمالك في الدوري المصري.

الأهلي يستقبل الزمالك يوم 24 فبراير الجاري في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة للدوري المصري.

وكتب آل الشيخ عبر صفحته على فيسبوك:

أخبار متعلقة
تركي آل الشيخ: كنت أتمنى أن يكون الزمالك خصم الأهلي في إفريقيا لأنه الأسهل الأهلي: مكافأة من تركي آل الشيخ للاعبي الفريق آل الشيخ: أبديت رغبتي في رصد مكافأة لتحفيز الأهلي قبل مواجهة الهلال

"إذ استمر موعد مباراة القمة في يوم 24 فبراير في القاهرة على موعده، ومدني الله بالصحة، فإن نيتي إن شاء الله أحضر الماتش وأستمتع مع الجمهور".

ولم يسبق لـ آل الشيخ حضور مباراة للأهلي باستثناء المواجهة الودية أمام أتليتكو مدريد في ديسمبر 2017.

ويتصدر الأهلي الدوري المصري برصيد 39 نقطة من 13 انتصارا. فيما يحتل الزمالك المركز الثالث برصيد 28 نقطة.

ويتبارى الأهلي والزمالك مرتين في ظرف 4 أيام، على لقب السوبر أولا في العشرين من فبراير، قبل أن يلتقيا ضمن منافسات الدوري في القاهرة يوم 24 من الشهر نفسه.

وشدد الاتحاد المصري لكرة القدم على عدم وجود نية لتأجيل مباراة الدوري بين الفريقين.

اقرأ أيضا:

صاعقة لـ برشلونة

الثنائي أليو يفك عقدة بيراميدز

مدرب الترجي يتحدث عن مواجهة الزمالك

موعد عودة رمضان صبحي

هاني سعيد يفتح النار على التحكيم

تركي آل الشيخ الأهلي الزمالك الدوري المصري في الدوري
نرشح لكم
أخر الأخبار
أول تعليق من إبراهيم نور الدين بعد إدارته مباراة بيراميدز والأهلي 6 دقيقة | مصر
الزمالك يكشف سبب الخلاف مع بوطيب.. وخطوة من النادي ضد اللاعب 23 دقيقة | الدوري المصري
بيرلو: كونتي بمفرده قلص الفارق بين إنتر ويوفنتوس 28 دقيقة | أوروبا
مصدر من لجنة الحكام لـ في الجول: نرفض طلب بيراميدز.. وأداء حكم مباراة الأهلي كان ممتازا 33 دقيقة | الدوري المصري
أمير مرتضى يرد على "ماذا لو وصل عرض خيالي لمصطفى محمد؟" ويكشف حديثهما قبل الموسم 52 دقيقة | الدوري المصري
تركي آل الشيخ يعلن حضوره قمة الأهلي والزمالك في الدوري 53 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت قرعة دوري أبطال إفريقيا.. الأهلي ضد صن داونز والزمالك ضد الترجي 2 في إفريقيا - مواجهة ثأرية لـ الأهلي أمام صن داونز.. تعرف على الطريق للنهائي 3 في الجول يوضح – لماذا سيكون تقرير الحكم مفصليا في أزمة الأهلي والهلال.. وموقف المجموعة 4 رسالة وداع مؤثرة.. شريف إكرامي يعلن رحيله عن الأهلي في نهاية الموسم
قد ينال إعجابك