حوار – تريزيجيه يتحدث عن قدوته.. وتأثير والده في مسيرته

كشف محمود حسن "تريزيجيه" لاعب أستون فيلا، عن قدوته في عالم كرة القدم.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا أستون فيلا

وصرّح تريزيجيه: "الظاهرة رونالدو هو أهم لاعب في حياتي، له تأثير كبير عليّ حتى اليوم".

وأضاف في حديثه للموقع الرسمي لناديه: "ميسي ورونالدو لاعبان كبيران، هما الأفضل في العالم، لكن بالنسبة لي الظاهرة هو الأفضل لأنه أول من حببني في كرة القدم، أخي كان يدفعني إلى مشاهدته دائما".

وعن إحساسه بعد هدفه الأول بقميص أستون فيلا: "كان إحساسا جميلا لأني سجلته بعد فترة من عدم زيارة الشباك، كنت أحاول وأهدر كثيرا، الأهم أن أواصل المحاولة دائما".

وأضاف: "كان إحساسا جميلا لكنه ليس رائعا لدرجة كبيرة، أعني أنني أستطيع أن أسجل مزيد من الأهداف في كل مباراة طالما تحصلت على الفرصة".

"في الجزء الثاني من مقابلتنا الحصرية مع @Trezeguet يتحدث الفرعون المصري عن لاعبه المفضل عالميًا وشعوره عند إحرازه هدفه الأول مع أستون فيلا ويوجه رسالة إلى والده رحمه الله 💜 ترقبوا الإعلان عن الفائز بقميص #الفيلانز 🦁 بتوقيع تريزيجيه بعد قليل 🎁 pic.twitter.com/4zzZAnS2bm — أستون فيلا (@AVFCArabia) February 6, 2020

واعترف تريزيجيه بتأثير والده الكبير في مسيرته: "تمنيت لو كان والدي متواجدا معنا، لكان أكثر شخص سعيد بما وصلت إليه. لقد كان مؤمنا بقدراتي منذ طفولتي، توفي وأنا في الثانية عشر من عمري".

ويلعب تريزيجيه في صفوف أستون فيلا منذ مطلع الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 28 مباراة، بل ساهم بشكل مباشر في وصول الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بهدفه القاتل في شباك ليستر سيتي.

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