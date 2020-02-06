تشكيل برشلونة – 4 لاعبين في الوسط.. وميسي وفاتي يهاجمان بلباو

يبدأ سيرجي روبيرتو في خط وسط برشلونة ضد أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك الإسباني.

ويعتمد كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة على 4 لاعبين في خط الوسط ضد أصحاب الأرض.

فيما يهاجم بليونيل ميسي وآنسو فاتي في غياب أنطوان جريزمان.

وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:

حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن

خط الوسط: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا

خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرانكي دي يونج – سيرجي روبيرتو

خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي

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