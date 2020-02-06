تشكيل برشلونة – 4 لاعبين في الوسط.. وميسي وفاتي يهاجمان بلباو
الخميس، 06 فبراير 2020 - 21:01
كتب : محرر في الجول
يبدأ سيرجي روبيرتو في خط وسط برشلونة ضد أتليتك بلباو في ربع نهائي كأس الملك الإسباني.
ويعتمد كيكي سيتيين المدير الفني لبرشلونة على 4 لاعبين في خط الوسط ضد أصحاب الأرض.
فيما يهاجم بليونيل ميسي وآنسو فاتي في غياب أنطوان جريزمان.
وجاء التشكيل كاملا على النحو التالي:
حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن
خط الوسط: نيلسون سيميدو – جيرارد بيكيه – كليمونت لينجليت – جوردي ألبا
خط الوسط: سيرخيو بوسكيتس – إيفان راكيتيتش – فرانكي دي يونج – سيرجي روبيرتو
خط الهجوم: ليونيل ميسي – أنسو فاتي
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