رونالدو: أحلام الصغر في الـ 35؟ صياد في ماديرا

الخميس، 06 فبراير 2020 - 20:25

كتب : FilGoal

رونالدو - يوفنتوس

احتفل البرتغالي كريستيانو رونالدو بعيد ميلاده الـ 35 هو على قمة كرة القدم العالمية، لكنه لم يتخيل هذا من قبل.

البرتغالي قال لـ "كنال 11" البرتغالية عن أحلامه وهو صغير عند بلوغ الـ 35: "اعتقدت أنني سأكون صيادا في ماديرا (مسقط رأسه)، لم أكن لأتخيل هذا، أن أكون لاعبا محترفا لكن لم أفكر في إمكانية الفوز بكل شيء".

وتابع "اللعب مع يوفنتوس يمنحني فرصة الفوز مجددا، نعرف أن الأمر صعبا وهذا يعتمد على عدة أشياء، لكنه ممكنا لأننا فريق جيد، علينا المضي خطوة تلو الأخرى".

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البرتغالي تُوج الموسم الماضي بلقب الدوري والسوبر الإيطالي في أولى مواسمه بقميص البيانكونيري.

وأتم عن هدفه الأفضل في مسيرته "هدفي في مرمى يوفنتوس كان الأصعب".

هدف رونالدو بقميص ريال مدريد هز شباك جانلويجي بوفون في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا 2017-18 بمقصية مزدوجة.

رونالدو وصل في ثاني مواسمه مع يوفنتوس إلى هدفه الـ 50 في 70 مباراة بجميع المسابقات.

ويحتل البرتغالي المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 19 هدفا بعد مرور 22 جولة من المسابقة.

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