بالوتيلي: لم أزعج أحدا منذ عودتي لإيطاليا.. وديبالا لاعب مجنون

الخميس، 06 فبراير 2020 - 19:29

كتب : FilGoal

ماريو بالوتيلي - بريشيا

كشف ماريو بالوتيلي مهاجم منتخب إيطاليا وبريشيا أنه لم يزعج أي شخص منذ عودته إلى الدوري الإيطالي ويساعد الجميع في فريقه.

بالوتيلي الموسم الحالي لم يبدأ رفقة زملائه في الجولات الأربعة الأولى بسبب تطبيق عقوبة الطرد في الجولة الأخيرة مع مارسيليا.

وفي الجولة الـ 20 من الدوري الإيطالي تعرض للطرد أمام كالياري بعد نزوله كبديل بـ 8 دقائق بعد حصوله على إنذارين وعوقب بالإيقاف مباراتين.

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بالوتيلي تحدث عن طرده أمام كالياري قائلا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية: "إذا انتهى الأمر بطرد كل لاعب يتفوه بكلمة بذيئة، ستنتهي المباراة بلاعبين على أرضية الملعب".

وتابع "منذ عودتي لإيطاليا لم أزعج أحدا وأتدرب بجدية ولا أترك شيئا على أرضية الملعب".

وواصل "أتكيف مع احتياجات المدرب وزملائي في الفريق، حتى لو شعرت أنني ألعب كلاعب خط وسط في بعض المباريات".

واختار بالوتيلي أبرز لاعبي الدوري الإيطالي الموسم الجاري "أحب روميلو لوكاكو مهاجم إنتر، الناس تقول أنه ليس سريعا، فهم لا يفهموا أي شيء".

وتابع "لكن لاوتارو مارتينيز يعجبني، جونزالو إيجوايين لاعب قوي للغاية، لكن إذا كان عليّ اختيار لاعبا واحدا سأختار باولو ديبالا، أنه لاعب مجنون".

بالوتيلي البالغ 29 عاما شارك في 15 مباراة الموسم الجاري وسجل 5 أهداف مع بريشيا في الدوري الإيطالي.

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