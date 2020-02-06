تشكيل ريال مدريد – براهيم أساسي لأول مرة أمام سوسيداد

دفع زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد، بلاعبه الشاب براهيم دياز في التشكيل الأساسي لمواجهة ريال سوسيداد.

ريال مدريد يستقبل سوسيداد اليوم الخميس على ملعب سانتياجو برنابيو، في ربع نهائي كأس ملك إسبانيا.

ويلعب براهيم من بداية المباراة لأول مرة هذا الموسم، بعد 6 مشاركات سابقة كلها كبديل.

وتألق براهيم في دور الـ 32 للبطولة بتسجيله هدفين في شباك أونيونيستاس دي سالامانكا، كما بدأ هجمة الهدف الرابع لـ ريال مدريد في شباك سرقسطة بدور الـ16.

وشهد التشكيل إبقاء الثنائي رافاييل فاران، ولوكا مودريتش على مقاعد البدلاء، مع الدفع بـ إيدير ميليتاو، وجيمس رودريجيز.

كما يعود مارسيلو لشغل الجبهة اليسرى على حساب الفرنسي فيرلان ميندي.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: ألفونس أريولا

الدفاع: ناتشو فيرنانديز – إيدير ميليتاو – سيرخيو راموس – مارسيلو

الوسط: فيدي فالفيردي – توني كروس – جيمس رودريجيز

الهجوم: براهيم دياز – كريم بنزيمة – فينيسيوس جونيور

دكة البدلاء: تيبو كورتوا – رافاييل فاران – فيرلان ميندي – لوكا مودريتش – إيسكو – رودريجو – لوكا يوفيتش

تشكيل ريال سوسيداد:

حراسة المرمى: أليكس ريميرو

الدفاع: أندوني جوروسابل - أريتز إلوستوندو - روبن لونورمان - ناتشو مونريال

الوسط: ميكيل ميرينو - إيجور زوبيليديا - ميكيل أويارزابال - مارتن أوديجارد - عدنان يانوزاي

الهجوم: أليكساندر إيزاك

دكة البدلاء: ميجيل آنخل مويا – جوسيبا زالدوا – آين مونيوز - أندر جيفارا - بورتو – ويليان جوزيه – آندر بارينتيشيا

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