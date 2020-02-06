تشكيل الأهلي – مروان يقود الهجوم.. ومحمود متولي أساسي أمام بيراميدز

يقود مروان محسن هجوم الأهلي أمام بيراميدز، فيما يعود علي معلول لمركز الظهير الأيسر.

أعلن رينيه فايلر المدير الفني للنادي الأهلي، تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز، ضمن مباريات الجولة الـ16 من الدوري المصري.

تشكيل الأهلي، شهد عودة معلول لمركز الظهير الأيسر بعد تفضل فايلر لـ أيمن أشرف أمام الهلال.

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حارس: محمد الشناوي.

الدفاع: علي معلول - أيمن أشرف - محمود متولي – أحمد فتحي.

الوسط: أليو ديانج – عمرو السولية.

أمامهم: حسين الشحات – محمد مجدي "أفشة" – جونيور أجايي.

الهجوم: مروان محسن.

من جهة أخرى، جاءت دكة البدلاء كالتالي:

حارس: شريف إكرامي.

الدفاع: ياسر إبراهيم - محمد هاني.

الوسط: وليد سليمان - محمود عبد المنعم "كهربا" - جيرالدو.

الهجوم: أليو بادجي

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