تشكيل بيراميدز – أنتوي يقود الهجوم أمام الأهلي

الخميس، 06 فبراير 2020 - 18:35

كتب : أحمد الخولي

فريق بيراميدز أمام نواذيبو

يقود جون أنتوي هجوم بيراميدز وحيدا أمام الأهلي، فيما يلعب محمد حمدي على الظهير الأيسر.

أعلن أنتي تشاتشيتش المدرب الكرواتي لنادي بيراميدز، تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي بعد قليل.

تشكيل بيراميدز شهد تواجد عمر جابر وطارق طه تحت المهاجمين، فيما يقود جون أنتوي الهجوم منفردا.

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وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حارس: مهدي سليمان.

الدفاع: محمد حمدي – أحمد أيمن منصور – علي جبر – رجب بكار.

الوسط: نبيل عماد "دونجا" – أحمد توفيق.

أمامهم: إسلام عيسى – عمر جابر – طارق طه.

الهجوم: جون أنتوي.

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