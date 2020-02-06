سالجادو: حاولت ضم تريزيجيه للدوري الإسباني.. والمواهب في مصر تعاني

كشف ميتشل سالجادو لاعب ريال مدريد ومنتخب إسبانيا السابق، أنه أراد ضم محمود حسن "تريزيجيه" لصفوف نادي سيلتا فيجو.

سالجادو كان عضوا في الجهاز الفني لمنتخب مصر تحت قيادة خافيير أجيري الذي خاض منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، ووقتها سنحت له فرصة التعرف على تريزيجيه عن كثب.

وصرّح سالجادو لصحيفة "ذا ناشونال" الإماراتية: "حاولت ضم تريزيجيه لـ سيلتا فيجو، لكن أستون فيلا تقدّم بعرض وظفر بتوقيعه. لكني أردت أن يلعب تريزيجيه في بلدي، ولـ سيلتا فيجو تحديدا".

سالجادو (44 عاما) وُلد في إقليم جاليثيا، وبدأ مسيرته في ناشئي سيلتا فيجو، قبل أن يخوض مطلع مسيرته الاحترافية في صوف الفريق الأول لـ سيلتا حتى انتقاله إلى ريال مدريد عام 1999.

وواصل سالجادو حديثه متطرقا إلى صعوبة الدوري الإنجليزي: "أدرك حجم المواهب في مصر. محمد صلاح لاعب رائع حاليا، فليس من السهل أن تنجح في الدوري الإنجليزي، فقد لعبت هناك لـ 3 سنوات بعد مغادرة ريال مدريد والصراعات البدنية مجنونة".

وأضاف: "رغم ذلك، شاهدوا مستوى تريزيجيه وصلاح الآن، بالطبع صلاح في مستوى مختلف، لكن تريزيجيه انضم للدوري الإنجليزي لتوه، وأنا واثق أنه سيكون لاعبا ناجحا في هذا الدوري، ليس لدي شك في ذلك".

وأكمل الظهير الأيمن السابق: "الموهبة في مصر لا تُصدق، إنها بالفطرة، والأمر نفسه ينطبق على الجزائر. المواهب في الشوارع مذهلة، لكن المشكلة في النظام".

وأوضح: "في إسبانيا عندما يبلغ الطفل 8 أو 10 سنوات، ينخرط في النظام. أما في مصر والجزائر وبعض الدول مثل الإمارات أيضا، فالطفل حتى عمر الـ13 والـ14 يظل لا يلعب دون نظام، بل يتم الأمر بشكل فردي، وهذا الفارق بين أوروبا والبلاد العربية".

وأتم: "وعندما تنظر إلى هؤلاء الفتية، يمكنك أن تكتشف لاعبا يشبه تريزيجيه في الإمارات ويكون قادرا على اللعب في الدوري الإنجليزي، لا أشك في ذلك. علينا فقط أن نخلق نظاما، وهذه هي اللحظة المناسبة".

ويلعب تريزيجيه في صفوف أستون فيلا منذ مطلع الموسم الجاري، ونجح في تسجيل 4 أهداف وصناعة 3 خلال 28 مباراة، بل ساهم بشكل مباشر في وصول الفيلانز إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية بهدفه القاتل في شباك ليستر سيتي.

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