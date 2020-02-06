متعب: ليفربول اعتذر عن عدم المشاركة في مهرجان اعتزالي لهذا السبب

الخميس، 06 فبراير 2020 - 18:02

كتب : محرر في الجول

عماد متعب

قال عماد متعب إن نادي ليفربول الإنجليزي يعد أحد الفرق المرشحة للمشاركة في مهرجان اعتزاله.

وأضاف متعب عبر قناة أون سبورت "بالفعل، خاطبنا نادي ليفربول".

وأشار "لقد أبلغنا مسؤولو النادي الإنجليزي بأن فريق ليفربول لديه ارتباطات حتى عام 2021".

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واعتزل عماد متعب العام الماضي بعد مسيرة طويلة مع الأهلي امتدت 16 عاما.

وتخلل مسيرة متعب مع الأهلي تجارب خارجية مع ناديي اتحاد جدة والتعاون بالدوري السعودي.

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