هل يرحب ليفربول بمشاركة صلاح في الأولمبياد بعد إعلان موعد انطلاق الموسم الجديد؟

حين تأهل منتخب مصر الأولمبي إلى أولمبياد طوكيو 2020 رشحت الجماهير المصرية محمد صلاح مهاجم ليفربول ضمن 3 أسماء فوق السن للانضمام للفريق في المسابقة الصيف المقبل، لكن إعلان رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق الموسم الجديد قد يعرقل الأمر.

ويحق لأي منتخب تأهل للأولمبياد ضم 3 لاعبين أكبر من 23 عاما، ونجم الكرة المصرية محمد صلاح هو أول الأسماء المرشحة للانضمام للمنتخب الأولمبي في طوكيو 2020 نظرا لنجوميته الكبيرة لكن مهاجم ليفربول مرتبط بناديه الإنجليزي ويلزمه إذن من الريدز أولا.

يوم الخميس أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي موعد انطلاق موسم 2020-2021 يوم الثامن من أغسطس المقبل.

فيما تنطلق منافسات كرة القدم في أولمبياد طوكيو يوم 22 يوليو حتى الثامن من أغسطس وذلك أثناء فترة إعداد الأندية الأوروبية للموسم الجديد.

ليفربول، مثل كل أندية أوروبا، سيعاني هذا الصيف أثناء إعداده للموسم الجديد، إذ تنتهي بطولة يورو 2020 يوم 12 يوليو، أي قبل انطلاق الموسم بـ26 يوما فقط.

يذكر أن ليفربول منح الإذن في 2012 لمهاجمه لويس سواريز للمشاركة مع منتخب أوروجواي في أولمبياد لندن 2012، لكن الفريق ودع البطولة من مرحلة المجموعات فعاد سواريز للريدز بعد المشاركة في المباراة الأخيرة يوم 1 أغسطس بينما انطلق الدوري يوم 18 من الشهر نفسه.

الأولمبياد نفسه شهد ضم المنتخب البرازيلي لتياجو سيلفا من باريس سان جيرمان وهالك من بورتو ومارسيلو من ريال مدريد.

في أولمبياد 2016 منح برشلونة الإذن للاعبه نيمار ليتواجد في صفوف منتخب البرازيل الأولمبي الذي حصد الميدالية الذهبية في اليوم التالي (20 أغسطس) لبداية موسم 2016-2017 بالدوري الإسباني (19 أغسطس).

موافقة برشلونة على مشاركة نيمار في الأولمبياد أتت مع منعه من المشاركة في بطولة كوبا أمريكا 2016 التي أقيمت بشكل استثنائي وقتها احتفالا بمئوية البطولة.

يذكر أن ثلاثي الأهلي محمد أبو تريكة وعماد متعب وأحمد فتحي ارتدى قميص منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد لندن 2012.

موقف كلوب الغامض!

ولم يتحدد حتى اللحظة بشكل رسمي مصير مشاركة محترفنا المصري محمد صلاح مع منتخب مصر الأولمبي في أولمبياد طوكيو 2020، من عدمه.

وتحدث يورجن كلوب المدير الفني لليفربول عن مصير مشاركة صلاح في الأولمبياد، بعدما أكد شوقي غريب في أكثر من مناسبة رغبته في تواجد صلاح مع المنتخب.

وقال كلوب قبل أيام: "حتى الآن لم نتخذ أي قرار بخصوص صلاح".

وأضاف في تصريحاته خلال مؤتمر صحفي "سأقول لصلاح ما يجب أن أقوله له. سأتحدث معي بشكل شخصي وأخبره ما أريد، هذا كل شيء".

وتابع "لم يتخذ أي طرف في الأمر قراره حتى الآن".

وأشار "كنت أتمنى تواجد الفريق بالكامل خلال الجولة التحضيرية قبل بداية الموسم، ولكن هذا لن يحدث لأسباب مختلفة".

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