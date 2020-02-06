تقرير: أرسنال قد يبيع 5 من نجومه في الصيف

يشعر ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال بالإحباط بسبب عدم تطور فريقه بشكل كاف على الرغم من أنه مر 7 أسابيع على توليه المهمة، ما سيدفعه لبيع عدد من نجومه الذين يتقاضون رواتبا كبيرة من أجل إعادة بناء الفريق في الصيف وتوفير المال الكافي. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "صن" البريطانية.

ويمتلك أرسنال 6 لاعبين في الفريق أول من ضمنهم الثنائي الأعلى أجرا ميسوت أوزيل وبيير أوباميانج تنتهي عقودهم خلال 18 شهرا.

وأشار التقرير إلى أن راؤول سانليهي مدير قسم كرة القدم في النادي قد أوضح لمدرب الفريق أنه لن يسمح بأن يرحل هؤلاء اللاعبين مجانا عن أرسنال.

ويرغب أرتيتا في الحفاظ على خدمات أوباميانج قائد فريقه، ومازال يأمل في أن يجدد اللاعب عقده، لكن المفاوضات متوقفة حتى نهاية الموسم وقتها سيكون لدى النادي فهما تاما لموقفه المادي.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقريرها أن أوباميانج صاحب الـ31 عاما لا يرغب في اللعب لعام آخر بعيدا عن دوري أبطال أوروبا ويسعى للانضمام إلى فريق يشارك به.

على الجانب الآخر يدرك أرتيتا جيدا أن اللاعب الذي كلف أرسنال منذ عامين مبلغ 60 مليون جنيه إسترليني لا يمكن أن يرحل مجانا، والأمر مشابه مع ميسوت أوزيل الذي لم يسجل حتى الآن وصنع هدفا وحيدا في الدوري.

ولا يعد الثنائي أوباميانج وأوزيل هو مصدر القلق الوحيد، إذ أن أليكساندر لاكازيت مهاجم الفريق الذي يعاني ليقدم مستواه المعهود والذي فشل في هز الشباك في الدوري لمدة شهرين حتى الآن، ولم يقنع أرتيتا حسبما أوضح التقرير.

ويواجه أرتيتا بعض المشاكل أيضا في عقود مدافعيه، إذ أن الثلاثي سوكراتيس باباستاثوبولوس وديفيد لويز وشكودران موستافي يتبقى له 18 شهرا حتى نهاية عقده، وحتى الآن مستقبلهم مجهول بالنسبة لخطط أرتيتا المستقبلية.

ويسافر أرسنال إلى دبي يوم الخميس لقضاء 4 أيام خلال العطلة الشتوية لأندية الدوري الإنجليزي.

أرسنال خاض 9 مباريات مع أرتيتا خسر مرة وحيدة من تشيلسي بنتيجة 2-1 وفاز 3 مرات وتعادل 5 مرات.

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