هدف صلاح أمام يونايتد يفوز بجائزة الأجمل لليفربول في يناير

الخميس، 06 فبراير 2020 - 16:24

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - مانشستر يونايتد

توج محمد صلاح نجم ليفربول بجائزة أجمل هدف سجله الفريق في شهر يناير.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

نادي ليفربول كشف عن قائمة تضم 10 أهداف لاختيار الأفضل من بينها عن شهر يناير الماضي، ليحصد الهدف الرائع الذي سجله صلاح في شباك مانشستر يونايتد على الجائزة.

الهدف الذي حل في المركز الثاني في التصويت الجماهيري كان هدف كورتيس جونز الصاروخي في مرمى إيفرتون.

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رصيد صلاح من الأهداف هذا الموسم وصل إلى الرقم 18، 14 في الدوري الإنجليزي و4 في دوري الأبطال.

صلاح يقضي ثالث مواسمه مع الريدز منذ قدومه من روما الإيطالي، وفي الموسم الأول حطم العديد من الأرقام القياسية ليحتل صدارة هدافي الدوري بفارق هدفين عن هاري كين أقرب منافسيه.

وفي ثاني مواسمه حافظ على جائزة الحذاء الذهبي متقاسما إياها مع زميله ساديو ماني ولاعب أرسنال بيير أوباميانج، ولكن لم يكتف بالجوائز الفردية ونجح في التتويج بدوري أبطال أوروبا ليعوض الجماهير عن لقب الدوري الذي ظفر به مانشستر سيتي في الجولة الأخيرة بفارق نقطة.

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