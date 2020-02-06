الإسماعيلي لـ في الجول: كادو ينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك

قال محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات في النادي الإسماعيلي إن باتريك كادو مهاجم الفريق انضم للتدريبات استعدادا لمواجهة الزمالك في الدوري. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خلف قائلا: "باتريك كادو وصل إلى الإسماعيلية، ومن المنتظر أن ينضم لتدريبات الفريق استعدادا لمواجهة الزمالك".

المهاجم الدولي الأنجولي صاحب الـ24 عاما وصل إلى القاهرة فجرا يوم الخميس، قبل أن يتجه إلى الإسماعيلية لينضم إلى كتيبة الدراويش استعدادا لمواجهة الفارس الأبيض.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

المهاجم صاحب الـ24 عاما انضم إلى الإسماعيلي قبل ساعات قليلة من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية قادما من نهضة بركان المغربي.

وسبق لصاحب الـ 24 عاما اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي قبل أن ينضم لنهضة بركان في أغسطس الماضي.

وشارك كادو في 7 مباريات في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وظهر كادو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر مع منتخب بلاده ونجح في هز شباك الكونغو الديمقراطية.

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