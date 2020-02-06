الخطيب يطير إلى فرنسا لإجراء فحوصات طبية جديدة

يغادر محمود الخطيب رئيس الأهلي إلى فرنسا خلال الأيام القليلة القادمة.

ويجري الخطيب بعض الفحوصات الطبية هناك للاطمئنان على حالته الصحية.

وبحسب الموقع الرسمي للأهلي، جاء ذلك بعدما عاودت آلام الظهر الخطيب في أوقات مختلفة اثناء ممارسة عمله في الأسابيع الماضية.

وأوضح الأهلي أن الخطيب اتصل بكلا من الطبيب الألماني الذي اجري له الجراحة قبل شهور، الطبيب المعالج في فرنسا والذي رفض التدخل الجراحي ثانية بعد خضوع رئيس الأهلي لأحدث أجهزة الاشعة العالمية وأكد على حاجته إلى برنامج تأهيلي خاص نفذه الخطيب لمدة أسبوعين بإحدى المراكز الطبية الكبرى هناك.

وقام رئيس الأهلي بزيارة ياسر المليجي، الطبيب المعالج والذي يتابع حالته منذ فترة طويلة وعرض عليه الأمر كاملا، وجاء رأيه بضرورة استكمال العلاج مع الطبيب الفرنسي خاصة أن هناك تحسن نسبي بعد الالتزام ببرنامجه العلاجي.

لذا استقر محمود الخطيب علي السفر إلى باريس وفقا للموعد الذي سيقوم بتحديده مع الطبيب الفرنسي خلال الأيام المقبلة.

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