الإسماعيلي لـ في الجول: كادو يصل الخميس.. ومشاركته ضد الزمالك في يد الجهاز الفني

قال محمد خلف مدير التسويق والتعاقدات بالنادي الإسماعيلي إن باتريك كادو مهاجم الفريق الجديد يصل القاهرة فجر الخميس، مشيرا إلى أن مشاركته ضد الزمالك في الدوري من عدمها تخص الجهاز الفني بقيادة ديديه جوميز. وذلك في تصريحات خاصة لـFilGoal.com.

وصرح خلف قائلا: "باتريك كادو يصل إلى مصر فجر الخميس".

وأضاف "اللاعب سينضم إلى التدريبات للاستعداد للمشاركة مع الفريق".

وأتم "أمر مشاركته ضد الزمالك من عدمه يعود للجهاز الفني فقط لحسم موقفه".

المهاجم صاحب الـ24 عاما انضم إلى الإسماعيلي قبل ساعات قليلة من انتهاء سوق الانتقالات الشتوية قادما من نهضة بركان المغربي.

وسبق لصاحب الـ 24 عاما اللعب في صفوف كمبالا سيتي الأوغندي قبل أن ينضم لنهضة بركان في أغسطس الماضي.

وشارك كادو في 7 مباريات في الدوري المغربي هذا الموسم ونجح في الصناعة مرة.

وظهر كادو في بطولة أمم إفريقيا الأخيرة في مصر مع منتخب بلاده ونجح في هز شباك الكونغو الديمقراطية.

ويستعد الإسماعيلي لمواجهة الزمالك ضمن منافسات الجولة الـ17 من الدوري المصري الممتاز يوم الأحد.

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