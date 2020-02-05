مدرب شباب ليفربول يكشف ما قاله كلوب عقب التأهل لمواجهة تشيلسي

الأربعاء، 05 فبراير 2020 - 12:36

كتب : FilGoal

يورجن كلوب - ليفربول

كشف نيل كريتشلي المدير الفني لفريق شباب ليفربول رد فعل يورجن كلوب نظيره في الفريق الأول بعدما حقق انتصارا مثيرا في لقاء شوروسبري تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وتأهل ليفربول بفريق الشباب إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شوروسبري تاون بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإعادة بالدور الرابع.

وقال كريتشلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تحدث معي كلوب قبل المباراة وقدم لي بعض النصائح وعبارات التشجيع، وأشكره على ذلك".

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وأضاف "لقد بعث لنا برسالة بعد المباراة وأخبرنا أنه سعيد للغاية بأداء اللاعبين في المباراة. لقد منحناه التأهل وضربنا له موعدًا مع تشيلسي في الدور القادم".

ويحل ليفربول ضيفا على تشيلسي في دور الـ16 من البطولة منتصف الأسبوع الأول من شهر مارس المقبل.

عن الحديث الذي دار بينه وبين كلوب، أوضح كريتشلي "كعادته دائمًا، نصحنا الألماني بأن نؤمن بقدراتنا وأن نلعب بالطريقة التي اعتدنا عليها، وهذا ما يقوله للفريق الأول أيضًا".

وأتم "هذه هي الروح التي يلعب بها الجميع في ليفربول، وهذا ما يمثل هذا النادي. أعتقد أننا لعبنا مباراة جيدة للغاية وجعلنا الجميع يشعرون بالفخر".

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