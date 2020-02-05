مدرب شباب ليفربول يوضح الدور الذي لعبه ميلنر مع صغار الريدز

أسهب نيل كريتشلي المدير الفني لفريق شباب ليفربول في الإشادة بالمخضرم جيمس ميلنر الذي دعم فريقه بقوة في لقاء شوروسبري تاون بكأس الاتحاد الإنجليزي يوم الثلاثاء.

وتأهل ليفربول بفريق الشباب إلى ثمن نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي على حساب شوروسبري تاون بالفوز بهدف دون رد في لقاء الإعادة بالدور الرابع.

وقال كريتشلي في تصريحات أبرزها موقع ناديه: "لقد تدرب معنا ميلنر ليلة المواجهة وطلب مني حضور المباراة مع الفريق، وبالطبع وافقت على ذلك".

وأضاف "إنه شخص شديد الاحترام، ولقد سألني حول إمكانية دخول غرفة الملابس مع اللاعبين، ومن جانبي أعطيته موافقتي بكل تأكيد".

وأكمل "لقد حقق الكثير من النجاحات ولديه خبرة كبيرة، ولذلك كان يعطي النصائح للاعبين ويقوم بتوجيههم، وأنا ممتن له كثيرًا".

وأتم مدرب شباب ليفربول "ميلنر كان سعيدًا للغاية بأداء اللاعبين في المباراة، وأود أن أشكره شكرًا جزيلًا على دعمه لنا".

وخاض ليفربول المباراة بفريق الشباب في غياب الفريق الأول ويورجن كلوب المدير الفني.

وبذلك يواجهه ليفربول فريق تشيلسي في ثمن النهائي المقرر إقامته في مارس المقبل.

Liverpool's youngsters put on a strong performance at Anfield to secure their place in the #EmiratesFACup fifth round 🔴👏 pic.twitter.com/BEkpbnPhEq — The Emirates FA Cup (@EmiratesFACup) February 4, 2020

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