اللجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو: لدينا مخاوف جدية بشأن انتشار فيروس كورونا

بعد أيام من تأكيد سيكو هاشيموتو وزيرة الألعاب الأولمبية اليابانية على أنه لا توجد أي نية لإلغاء أولمبياد طوكيو 2020 بسبب تفشي فيروس كورونا، أبدت اللجنة المنظمة للأولمبياد قلقها الشديد من الأمر.

وقال توشيرو موتو المدير التنفيذي للجنة المنظمة لأولمبياد طوكيو 2020 في تصريحات للصحفيين: "نشعر بقلق بالغ ولدينا مخاوف جدية بشأن انتشار فيروس كورونا".

وأضاف "نتمنى انتهاء هذه الأزمة قريبا".

قبل ساعات، ذكر التلفزيون الصيني أن باحثين اكتشفوا علاجاً فعالاً لفيروس كورونا.

وكان الاتحاد الصيني لكرة القدم قد جمّد النشاط الكروي في البلاد بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقالت هاشيموتو يوم الإثنين إن السلطات اليابانية لا تنوي إلغاء منافسات أولمبياد طوكيو 2020 بسبب فيروس كورونا.

فيما أوضح شينزو آبي رئيس وزراء اليابان أمام البرلمان: "سنبقى على اتصال وثيق مع الجميع بما في ذلك اللجنة الأولمبية الدولية ومنظمة الصحة العالمية بغرض اتخاذ الخطوات المناسبة لإبعاد تأثير فيروس كورونا عن الألعاب الأولمبية".

فيروس كورونا تسبب في وفاة نحو 500 شخص في الصين حتى الساعة كما تسبب في قلق واسع النطاق حول العالم منذ ظهوره أواخر 2019.

وأعلن الاتحاد الصيني لكرة القدم، تأجيل مباريات الدوري الصيني بمختلف درجاته إلى أجل غير مسمى، على خلفية انتشار فيروس كورونا في مدينة ووهان الصينية.

وكانت العديد من الرياضات قد قررت تأجيل نشاطاتها في الصين بالوقت الجاري، أو إقامتها خارج البلاد أيضا، بجانب بعض الأحداث الرياضية التي يعتبر مصيرها محل خطر حتى الآن.

اتحاد سباق السيارات فورملا وان أصدر بيانا رسميا في وقت سابق، بأنه يتابعون الوضع الحالي، قبيل سباق شانجهاي والذي مقرر له أن يقام في الفترة من 17 وحتى 19 أبريل المقبل.

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