تريزيجيه: أتمنى المشاركة في الأولمبياد.. ومواجهة سيتي مرهقة للغاية

يتمنى محمود حسن "تريزيجيه" نجم مصر ونادي أستون فيلا الإنجليزي المشاركة في أولمبياد طوكيو 2020 التي تأهل لها الفريق الأولمبي المصري.

تريزيجيه النادي : أستون فيلا

وقال تريزيجيه (25 عاما) يوم الثلاثاء عبر قناة النهار "أتمنى المشاركة في أولمبياد طوكيو".

ويستطيع لاعب الأهلي وقاسم باشا التركي السابق المشاركة في الأولمبياد إذا ضمه المدرب شوقي غريب، فكل منتخب يشارك في دورة كرة القدم بالألعاب الأولمبية يحق له ضم 3 لاعبين أعمارهم أكبر من 23 عاما.

وتشارك مصر في البطولة في يوليو المقبل بعدما توجت على أرضها بكأس إفريقيا للاعبين دون 23 عاما.

وكشف تريزيجيه أنه لولا مهاجم الأهلي السابق لترك الفريق الأحمر مبكرا بالقول:"كدت أترك الأهلي بعد 4 سنوات تعرضت فيها للظلم، ولم أحصل على فرصة للمشاركة، إلا أن علي ماهر اختصر لي الطريق ووقع معي أول عقد احترافي مقابل 15 ألف جنيه، وأقنعني بالعدول عن فكرة السفر إلى الخارج".

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لكن بعد تألقه بالقميص الأحمر ومع منتخب الفراعنة، شق تريزيجيه في 2015 طريقه إلى بلجيكا ليلعب في أندرلخت ثم موسكرون قبل أن ينتقل إلى قاسم باشا ومنه إلى الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويقدم تريزيجيه موسما طيبا مع فيلا خاصة بعد تسجيله لهدف عبور الفريق إلى نهائي كأس الرابطة الإنجليزية، الذي سيلعب فيه ضد رجال بيب جوارديولا، مانشستر سيتي.

هدف مصري خالص بعدما سدد الكرة في الشباك إثر تمريرة عرضية من مواطنه أحمد المحمدي.

وأضاف تريزيجيه "اللعب ضد سيتي صعب ومرهق جدا، تشعر أنهم 22 لاعبا في الملعب. الفوز بالبطولة مع أستون فيلا حلم كبير، لأنني قادم من ناد كبير، تربيت فيه على البطولات، حققت 9 ألقاب بقميص الأهلي".

وأتم "سألوني بعد مباراة ليستر سيتي، هل إحرازي لهدف الفوز هو أفضل لحظة في تاريخي، قلت لا، هناك لحظات أخرى من بطولات مؤثرة مع الأهلي والتأهل لكأس العالم مع المنتخب".

وشارك تريزيجيه في 28 مباراة بالموسم الحالي مع فيلا وسجل 4 أهداف وأرسل 3 تمريرات حاسمة.

في ملعب ويمبلي بلندن يوم 1 مارس المقبل يقارع تريزيجيه والمحمدي فريق سيتي على اللقب.

واللقاء المقبل في الدوري يستضيفان فيه توتنام في 16 فبراير.

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