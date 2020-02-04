قرعة إفريقيا - طارق السيد لـ في الجول: البطل لا يهمه اسم المنافس

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 23:02

كتب : أحمد شاكر

الزمالك - زيسكو

يعتقد طارق السيد نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق أن الفريق الأبيض لا يجب أن ينشغل باسم منافسه في دور الثمانية لدوري أبطال إفريقيا لأن الذي يريد اللقب يجب عليه هزيمة الجميع.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

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وقال طارق السيد لـFilGoal.com عن الزمالك: "البطل لا يهمه من سيواجه وعليه الفوز على الجميع للوصل إلى اللقب".

وأضاف "الزمالك يجب عليه الفوز على أي خصم يقابله في دور الـ8".

وتابع "وفي هذه النسخة من البطولة حظوظ الـ8 فرق متساوية".

وأتم تصريحاته "ولذلك إذا أراد الزمالك الفوز اللقب عليه هزيمة أي منافس يقابله، وبالتأكيد أتمنى تتويج الأبيض باللقب".

وسيلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي، بينما يلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي.

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