قرعة إفريقيا - محمد صديق لـ في الجول: أتمنى ابتعاد الأهلي عن الترجي

يفضل محمد صديق نجم الأهلي والزمالك السابق عدم مواجهة الفريق الأحمر لخصم من شمال إفريقيا في دور الـ8 لدوري أبطال إفريقيا.

قرعة ساخنة تنتظرها جماهير كرة القدم المصرية لمعرفة من سيواجه الأهلي والزمالك في دور الـ8 لدوري الأبطال.

وتنطلق القرعة في تمام السابعة من مساء غدا الأربعاء بتوقيت القاهرة.

وقال محمد صديق لـFilGoal.com عن الأهلي: "أفضل مواجهة مازيمبي أو صن داونز".

وأضاف "حظوظ الأهلي أمامهم ستكون أعلى من مواجهة الترجي التونسي".

وأوضح "أفضل عدم مواجهة فرق شمال إفريقيا لأن الحظوظ وقتها ستكون متساوية".

وواصل "بالإضافة إلى تراجع مستوى مازيمبي وصن داونز عن الموسم الماضي".

وأتم تصريحاته "وأما ما حدث في مواجهة الأهلي وصن داونز الموسم الماضي لا يمكن أن يتكرر مرة أخرى".

وسيلعب الأهلي ضد الترجي أو صن داونز أو مازيمبي، بينما يلعب الزمالك ضد النجم الساحلي أو صن داونز أو الترجي.