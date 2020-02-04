أول انتصار منذ شهر.. طلائع الجيش يهزم نادي مصر برباعية

حقق نادي طلائع الجيش الفوز الأول منذ شهر بالتغلب على نادي مصر بأربعة أهداف دون مقابل ضمن مباريات الجولة 16 من الدوري المصري.

وكان أخر انتصار للفريق العسكري في 3 يناير أمام وادي دجلة بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، ومنذ ذلك الانتصار خسر طلائع الجيش في ثلاث مباريات متتالية قبل أن يتعادل مع مصر للمقاصة.

ورفع طلائع الجيش رصيده إلى 15 نقطة في المركز الثالث عشر متفوقا على أسوان بفارق الأهداف.

أما نادي مصر فيتذيل ترتيب مسابقة الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن خسر في 9 مباريات.

وسجل أهداف طلائع الجيش كل من ناصر منسي مع نهاية الشوط الأول، وعمرو جمال في الدقيقة 48 قبل أن يضيف كريم طارق الثالث في الدقيقة 80 واختتم موهير التسجيل للجيش في الدقيقة 89.

وشارك عمار حمدي الوافد الجديد أساسيا مع طلائع الجيش.

ويلعب طلائع الجيش مباراته المقبلة أمام الأهلي يوم الإثنين المقبل ضمن مباريات الجولة 17 من الدوري.

بينما يلعب نادي مصر أمام سموحة في ختام الدور الأول من مسابقة الدوري.

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