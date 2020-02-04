أودريوزولا يتسبب في غياب بيريسيتش عن بايرن لشهرين

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 21:19

كتب : محرر في الجول

بيريسيتش مع أودريوزولا في بايرن ميونيخ

تلقى بايرن ميونيخ ضربة قوية بإصابة الكرواتي إيفان بيريسيتش خلال مران اليوم الثلاثاء.

الفارو أودريوزولا

النادي : بايرن ميونيخ

إيفان بيريسيتش

النادي : بايرن ميونيخ

بايرن ميونيخ

وتعرض بيريسيتش للإصابة بعد تدخل من ألفارو أودريوزولا الظهير الأيمن المعار من ريال مدريد.

وسيغيب الجناح الكرواتي صاحب الـ31 عاما عن بايرن ميونيخ لمدة شهرين.

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وقال هانز فليك المدير الفني لبايرن ميونيخ: "ليس من السهل علينا الآن خسارة بيريسيتش لأنه كان في حالة جيدة جدا".

وتابع "ساعدتنا خبراته كثيرا".

وواصل "تعافي الكاحل سيحتاج إلى 4 أسابيع وبعدها يبدأ مرحلة العلاج".

يذكر أن بيريسيتش المعار من إنتر ميلان يلعب أساسيا في حسابات بايرن ميونيخ مع غياب كينجسلي كومان للإصابة.

ويستعد بايرن ميونيخ لمواجهة هوفنهايم غدا الأربعاء في دور الـ16 من كأس ألمانيا.

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