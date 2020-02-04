أبيدال: لم يشعر اللاعبون بالرضا مع فالفيردي.. وهذا ما حدث مع تشافي

الثلاثاء، 04 فبراير 2020 - 21:16

كتب : FilGoal

إرنستو فالفيردي - برشلونة

تحدث إيريك أبيدال المدير الرياضي لبرشلونة عن سبب إقالة إرنستو فالفيردي مدرب الفريق السابق وما حدث في اجتماعه مع المدير الفني للسد القطري وقائد البلوجرانا السابق تشافي هيرنانديز.

وتحدث أبيدال لشبكة "إي إس بي إن" اليوم الثلاثاء قائلا: "مع فالفيردي لم يكن كل اللاعبين راضين عما يحدث ويعملون بشكل جيد".

وأوضح "قرار إقالة فالفيردي اتخذناه منذ لقاء الكلاسيكو الأخير أمام ريال مدريد، المشكلة لم تكمن في النتائج بقدر ما كانت مشاكل داخلية".

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وشدد الظهير الأيسر الفرنسي السابق "لم يكن من السهل أبدا اتخاذ القرار".

وواصل "لم يشعر الكثير من اللاعبين بالرضا عن فالفيردي وهناك منهم من لم يتدرب بجدية، المشاكل الداخلية كانت كثيرة رغم أن العلاقة بين المدرب وغرفة الملابس كانت جيدة، لكن لأنني لاعب سابق أستطيع الشعور ببعض الأشياء".

وأردف "لذا أبلغت الإدارة برأيي وأنه علينا أن نتخذ قرارا".

وعن المدرب الجديد للفريق كيكي سيتيين قال أبيدال: "هو يملك الحمض النووي لبرشلونة".

وانتقل أبيدال للحديث عن التقارير التي أثيرت حول التعاقد مع تشافي هيرنانديز وقال: "لم نقدم أي عرض رسمي إليه، إن كان يملك عرضا فليقدمه".

وأوضح "في الاجتماع الأول معه استمعنا لما قاله وفي الاجتماع الثاني أخبرنا بخطته لكن لم يكن هناك أي عرض، ما أثير في الصحافة كانت أمور سياسية أكثر من الأمور الرياضية وأنا هنا أتحدث عن الكرة فقط".

وأضاف "تشافي ليس لديه الكثير من الخبرة لكن باب برشلونة مفتوح أمامه دائما وربما لن أكون هنا في المستقبل، لكن برشلونة دائما بابه مفتوح".

وبسؤاله عن تجديد تعاقد ليونيل ميسي قائد برشلونة الذي ينتهي في صيف عام 2021 أتم أبيدال حديثه "لقد تحدثنا معه وأنا متفائل بالتجديد فهو سعيد جدا هنا وسنصل لاتفاق قريبا".

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