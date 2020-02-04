بهادر الجديد – خالد بربري يحكي لـ في الجول قصة قيده في اتحاد بسيون بعمر الـ63

"أنا لست أقل من أي لاعب وأحافظ على جسدي دائما" بتلك الكلمات علق خالد البربري على نبأ قيده في صفوف نادي اتحاد بسيون رغم بلوغه الـ63 من العمر.

وتحدث خالد البربري لـFilGoal.com قائلا: "شاهدت فيديو عز الدين بهادر الذي انضم لنادي 6 أكتوبر قبل عدة أيام وهو يبلغ من العمر 75 عاما".

وأردف "قلت لأصدقائي أنا لست أقل من بهادر فأنا بعمر الـ63 وأحافظ على صحتي وجسدي وأمارس الرياضة دائما وسأعود للمشاركة في المباريات".

وواصل "انتظمت في المران وسأنافس المهاجمين على حجز مكان أساسي فأنا مهاجم كبير وكنت هدافا".

وعن مسيرته قال خالد البربري: "بدأت مسيرتي مع اتحاد بسيون بعمر الـ17 ثم انتقلت إلى شبراخيت وعدت إلى اتحاد بسيون مجددا واعتزلت في عمر الـ48 وبدأت مسيرتي التدريبية وكنت أتدرب مع اللاعبين في الوقت ذاته".

وتابع "جسدي نحيف لذلك ممارسة الرياضة أمر سهل لي، وأسعى لقيدي العام المقبل وجسدي يساعدني للاستمرار حتى سن الـ100، لكن هدفي أن ألعب خلال الأربعة مواسم المقبلة".

وأتم خالد البربري حديثه "لدي ثلاثة أبناء وستة أحفاد يفتخرون بي، وطوال حياتي لا أتعاطى أي شيء يضر بجسدي".

ويشارك نادي اتحاد بسيون في الدرجة الثالثة في الدوري المصري.

محترفنا المصري محمد صلاح بدأ مسيرته مع كرة القدم باللعب بقميص نادي اتحاد بسيون قبل أن ينضم لـ عثماثون طنطا ومنها إلى المقاولون العرب.

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