رئيس استاد القاهرة: إغلاق الملعب بداية من شهر أبريل لصيانته

الإثنين، 03 فبراير 2020 - 23:44

كتب : FilGoal

استاد القاهرة

قال علي درويش رئيس هيئة استاد القاهرة إن الملعب سيتم إغلاقه للصيانة بداية من شهر أبريل المقبل لزرع البذور الصيفية ولريها.

وتحدث رئيس هيئة استاد القاهرة لبرنامج "يا مساء الأنوار" عبر قناة "القاهرة والناس" قائلا: "سنخاطب اتحاد الكرة يوم الثلاثاء لترتيب مواعيد ري الملعب".

وأكمل "لكن بداية من شهر أبريل المقبل سنغلق الملعب حتى نهاية الموسم من أجل زرع البذور الصيفية للأرضية، وهذا ليس إغلاق لكن صيانة طبقا للعقد المُبرم بين الهيئة العربية للتصنيع والشركة المسؤولة عن أرضية الملعب.

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وأتم "أبلغت وزير الرياضة بالأمر باعتباره يمثل الجهة المسؤولة عن الاستاد".

ويلعب الأهلي والزمالك مبارياتهما المحلية في الدوري على استاد القاهرة خلال الموسم الجاري، بينما يخوضان مبارياتهما الإفريقية في ملعب السلام.

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