مهاجم أستون فيلا: تريزيجيه والمحمدي وناكامبا ساعدوني على التأقلم سريعا مع الفريق

قال مبوانا ساماتا مهاجم أستون فيلا الجديد إن وجود اللاعبين الأفارقة في صفوف فريقه ساعده على سرعة التأقلم معه عقب انضمامه إليه في الانتقالات الشتوية الأخيرة قادما من جينك البلجيكي.

مبوانا ساماتا النادي : أستون فيلا أستون فيلا

ويضم أستون فيلا بين صفوفه لاعبا منتخب مصر محمود حسن "تريزيجيه" وأحمد المحمدي، والزيمبابوي مارفيلوس ناكامبا.

وتحدث ساماتا لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي" قائلا: "منذ انتقالي إلى هنا كان الكل جيدا معي وساعدني اللاعبين الأفارقة على التأقلم بسهولة وشجعوني كي أصبح أفضل".

وأضاف "سنحاول الفوز بالعديد من النقاط مع الفريق لأن هذا هو التحدي الكبير أمامنا الآن ونريد أن ننجح فيه".

وأكمل "هذه بطولة صعبة، الجميع كان محقا حينما يطلق على الدوري الإنجليزي المسابقة الأفضل في العالم، إن هذا الدوري ليس مثل الدوري البلجيكي".

وأتم ساماتا "هنا يجب أن تكون مستعدا من الناحية البدنية والذهنية وأن تكون لائقا للظهور بأفضل شكل في كل مباراة لأن كل لقاء صعب للغاية وليس من السهل الفوز هنا".

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