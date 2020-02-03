الاتحاد يفشل في استغلال تعثر المقاولون والإسماعيلي ويتعادل مع الإنتاج

تعادل الاتحاد السكندري سلبيا مع الإنتاج الحربي في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ16 من الدوري المصري.

وفشل الاتحاد والإنتاج في استغلال تعثر كل من المقاولون العرب والإسماعيلي بعد نهاية المباراة بينهما بالتعادل السلبي.

وارتفع رصيد الاتحاد إلى النقطة 27 في المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري، بفارق 5 نقاط عن المقاولون صاحب المركز الثاني والذي خسر من إنبي 2-1 في الجولة ذاتها.

بينما وصل الإنتاج إلى النقطة 22 في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن الإسماعيلي صاحب المركز الثامن والذي خسر من أسوان.

المباراة شهدت مشاركة محمد الصباحي لاعب الاتحاد السكندري الجديد المنتقل للفريق قادما من أسوان في فترة الانتقالات الشتوية الماضية.

وغاب عن الاتحاد الحارس عماد السيد الذي لعب المباريات السابقة أساسيا وفقا لرؤية طلعت يوسف المدير الفني للفريق، وشارك بدلا منه محمود الزنفلي.

اقرأ أيضا:

قرار من الأهلي بشأن أحداث الهلال

مصير رمضان صبحي أمام بيراميدز

أزمة في فريق اليد بالزمالك

أسوان يفعل ما لم يحدث منذ 1421 يوما

هل تم إغلاق استاد القاهرة