حارس يونايتد السابق: إيجالو يمكن أن يصبح كانتونا الجديد

يؤمن مارك بوسنيتش حارس مرمى مانشستر يونايتد السابق أن أوديون إيجالو مهاجم الفريق الجديد يمكن أن يقدم ذات الأداء القوي الذي قدمه إيريك كانتونا رفقة الشياطين الحُمر في التسعينيات من القرن الماضي.

أوديون إيجالو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

وانضم إيجالو إلى يونايتد معارا لنهاية الموسم الجاري قادما من شانجاي شينوا الصيني.

وتحدث بوسنيتش لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية قائلا: "هذه كانت صفقة طوارئ، أتفهم ما يقال حول تلك الصفقة، لكن كان يجب أن يضم النادي لاعبا في ظل إصابة ماركوس راشفورد".

وأضاف "أن ينهي يونايتد الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى أمر مازال ممكنا، لذا كان عليهم ضم لاعبا".

وتابع حارس يونايتد السابق "إيجالو ليس لديه ما يخسره، لا يتوقع أي شخص منه أي شيء، ولكن الفريق احتاج للاعب في ذلك المركز".

وأضاف "أنت لا تعلم ماذا سيحدث، قبل وقت طويل يونايتد وقع مع لاعبا فرنسيا ولم يتوقع الكثيرون منه إحداث أي شيء، وأنهى ذلك اللاعب كانتونا الموسم ليجعل يونايتد يحظى بأحد أنجح مواسمه على الإطلاق".

وأردف الحارس السابق صاحب الـ49 عاما "أعتقد أن يونايتد بإمكانه إنهاء الموسم في أحد المراكز الأربعة الأولى، ففارق ست نقاط عن تشيلسي ليس كبيرا".

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