تقرير: مبابي يجتمع مع توخيل في حضور المدير الرياضي.. والتوتر لا يزال قائما

اجتمع توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان مع كيليان مبابي جناح فريقه وليوناردو المدير الرياضي من أجل مناقشة ما حدث من خلاف بين الاثنين خلال مواجهة مونبلييه. وذلك وفقا لتقرير نشرته صحيفة "لو باريسيان".

كيليان مبابي النادي : باريس سان جيرمان باريس سان جيرمان

وقال نص التقرير الذي نشرته الصحيفة الفرنسية: "تقابل الاثنان بحضور ليوناردو، ومن المتوقع أن يعلق المدير الرياضي قريبا على الأزمة، ولازالت العلاقة متوترة للغاية بين الاثنين".

ولا يعد الخلاف بين توخيل ومبابي جديدا، إذ أن النجم الفرنسي الشاب يعتقد أن ما يفعله مدربه الألماني لا يتفق مع ما يخبره به النادي وأهميته كلاعب.

النادي الفرنسي دائما ما يوضح ويشدد لمبابي على أهميته في الفريق وفقا لتقرير الصحيفة الفرنسية، حتى أنه يسعى مرارا وتكرارا في نقل تلك الرؤية للإعلام، لكن اللاعب أصبح يشعر بضيق مستمر كونه أو تبديل يجريه المدرب، وهو أمر لا يحدث مع الثنائي نيمار أو أنخل دي ماريا زميليه في الفريق.

ويسعى باريس سان جيرمان لتجديد عقد مبابي وضمان استمراره معه لفترة طويلة، لكن حادثة يوم السبت أصبحت بمثابة مشكلة كبيرة في طريق تجديد تعاقد النجم الفرنسي.

وأشار التقرير الذي نشرته الصحيفة الفرنسية إلى أن مغامرة مبابي مع باريس سان جيرمان قد لا تستمر طويلا بعد ما حدث من توخيل.

وظهر مبابي (21 عاما) غير راض عن خروجه من الملعب في الدقيقة 68 ضد مونبلييه في المباراة التي فاز بها فريقه بنتيجة 5-0، وتحدث باقتضاب مع توخيل قبل أن يتوجه لدكة البدلاء.

وعلق توخيل على ذلك المشهد قائلا: "أنا المدرب، شخص عليه أن يقرر من يخرج ومن يدخل. أنا. مبابي ذكي جدا، يعرف ماذا يفعل. لا يحب الخروج، لا أحد يحب الخروج. هذا تصرف غير جيد".

مبابي، أحد أفضل لاعبي العالم، شارك في 25 مباراة بالموسم الحالي مع باريس سان جيرمان وسجل 22 هدفا وأرسل 12 تمريرة حاسمة.

ويمتد عقد النجم الفرنسي مع فريقه حتى صيف 2022، وكانت تقارير صحفية قد ربطت اللاعب بالانضمام إلى ريال مدريد أو ليفربول خلال الصيف المقبل.

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