أيمن أشرف يكشف كلمات الخطيب للاعبي الأهلي عقب مباراة الهلال

كشف أيمن أشرف مدافع الأهلي الكلمات التي قالها محمود الخطيب رئيس القلعة الحمراء للاعبي الفريق عقب نهاية مواجهة الهلال السوداني.

وتأهل الأهلي لربع نهائي دوري أبطال إفريقيا بالتعادل مع الهلال السوداني 1-1 في ختام دور المجموعات، في مباراة توقفت لفترة طويلة بسبب نزول الجماهير لأرض الملعب.

وقال أيمن أشرف: "الخطيب حضر لنا في غرف الملابس عقب المباراة وكان سعيدا للغاية بالتأهل وشكر جميع اللاعبين".

وأضاف لقناة أون سبورت "أخبرنا أيضا أننا لعبنا مباراة جيدة لكنه كان يريد فقط أن نتأهل في الصدارة وليس في المركز الثاني".

وأكمل تصريحاته "استقبال الأهلي في السودان كان رائعا ولكن أحداث المباراة كانت صعبة والجماهير كانت في حالة حماس وتريد تحقيق الفوز".

وواصل "ولكن الفريق يضم مجموعة كبيرة من اللاعبين ذو الخبرات الطويلة وساعدونا في الحفاظ على تركيزنا للخروج بنتيجة إيجابية".

وأكد "الأهم أننا حققنا الهدف من المباراة وهو التأهل، ومن يريد الفوز باللقب يجب عليه الفوز على أي منافس في الأدوار المقبلة".

وأتم تصريحاته بالحديث عن شريف إكرامي قائلا: "بالتأكيد سنفتقده كثيرا ونتمنى له التوفيق في أي خطوة مقبلة".

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